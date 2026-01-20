Noorse media: nog een verdachte in zaak-Marius Borg Høiby

In het onderzoek naar de drugsdelicten waarvan Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt verdacht, is mogelijk nog iemand betrokken geweest. Die persoon heeft volgens Noorse media voorlopig de status van verdachte.

Høiby werd maandag aangeklaagd voor meerdere nieuwe strafbare feiten. Het gaat onder meer om het vervoeren van meerdere kilo’s marihuana in de zomer van 2020. Høiby heeft schuld bekend.

Het proces tegen de zoon van Mette-Marit, die ze kreeg uit een eerder huwelijk, begint in februari. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling.