Noorse pers wil dat zaak-Høiby in openbaar wordt behandeld

Noorse journalisten willen dat de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, zoveel mogelijk in het openbaar wordt behandeld. Het Norsk Presseforbund (Noors Persverbond) en de Norsk Redaktørforening (Noorse Redacteurenvereniging) hebben dat in een brief aan de rechtbank in Oslo gevraagd, meldt persbureau NTB.

Høiby moet in februari voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen. Volgens de journalistenbonden is het een zaak waarvoor grote publieke belangstelling bestaat en grote behoefte aan openheid is. Ook is het belangrijk dat de pers de mogelijkheid krijgt het openbaar gezag te controleren, betoogt het Noors Persverbond.

Verschillende advocaten van de vermeende slachtoffers in de zaak hebben juist gevraagd de deuren te sluiten, met name tijdens de verklaringen van de vrouwen.