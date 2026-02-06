Noorse premier noemt excuses Mette-Marit oprecht

De Noorse premier Jonas Gahr Støre noemt de excuses van kroonprinses Mette-Marit “eerlijk”. Dat zegt de premier tegen de Noorse omroep NRK. Vrijdag bood Mette-Marit in een verklaring excuses aan voor haar vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

“Ik denk dat de boodschap een eerlijke verontschuldiging is. Ze zegt dat ze een gedetailleerder antwoord zal geven, maar legt uit dat ze dat nu niet kan”, aldus Støre. “Ik denk dat we dat ook moeten respecteren. Er is een duidelijke bereidheid om uitleg te geven en ze herhaalt ook de zeer krachtige excuses die ze eerder heeft aangeboden.”

De vrouw van kroonprins Haakon lag onder vuur nadat documenten werden vrijgegeven waaruit bleek dat zij uitvoerig mailcontact heeft gehad met Epstein. Ze verklaarde eerder al spijt te hebben van het contact.