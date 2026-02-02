Noorse premier over Epstein: Mette-Marit maakte inschattingsfout

De Noorse premier Jonas Gahr Støre is het eens met kroonprinses Mette-Marit, die zegt dat zij een “verkeerde inschatting” heeft gemaakt rondom Jeffrey Epstein. Hij verwijst hiermee naar de reactie van het Noorse koningshuis op het feit dat uit nieuwe vrijgegeven documenten over de veroordeelde zedendelinquent blijkt dat zij tussen 2011 en 2014 regelmatig contact had met Epstein. Het koningshuis zegt met klem dat Mette-Marit niet op de hoogte was van de “ernst en aard van de criminele handelingen” van Epstein.

Støre gaf zondagavond een korte reactie aan het Noorse persbureau NTB. Ook zegt de Noorse premier dat zijn voorganger Thorbjørn Jagland een verkeerde inschatting maakte toen hij een familievakantie plande naar het privé-eiland van Epstein. Jagland ging uiteindelijk overigens niet. Støre beklemtoonde zich sterk te distantiëren van de daden van Epstein en betuigde medeleven met al zijn slachtoffers.

Tussen de honderden documenten over Epstein die vrijdag zijn vrijgegeven, zitten berichten tussen hem en Mette-Marit. De Noorse omroep NRK en de Britse nieuwsdienst BBC News hebben e-mails gevonden waarin ze het onder meer hebben over “jagen op een echtgenote”. De prinses had tussen 2011 en 2014 veel contact met Epstein, die in 2008 voor het eerst werd veroordeeld. De prinses schreef onder meer aan Epstein: “Parijs is goed voor overspel. Scandi’s zijn meer echtgenoot-materiaal.”

Het contact tussen Mette-Marit en Epstein betekent een nieuwe klap voor het Noorse koningshuis. Deze week begint ook de rechtszaak tegen haar zoon, Marius Borg Høiby. Hij wordt verdacht van 38 aanklachten, waaronder verkrachting.