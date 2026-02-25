Noorse premier Støre betaalt met liefde weer terugreis van Harald

De Noorse premier Jonas Gahr Støre zou met liefde weer de rekening betalen als koning Harald vanaf zijn vakantieadres naar huis moet worden teruggevlogen. Dat zei Støre woensdag tegen het Noorse persbureau NTB.

Harald verblijft momenteel op Tenerife, waar hij in het ziekenhuis is opgenomen. In 2024 werd de nu 89-jarige Harald ook ziek op vakantie, toen in Maleisië. De koning moest toen in allerijl worden teruggevlogen naar Noorwegen.

De kosten van dit transport bedroegen 2 miljoen Noorse kronen, meer dan 160.000 euro. Dit geld kwam uit het Noorse defensiebudget. Dit besluit leidde toen tot discussie en kritiek.

Støre is op dit moment in Kyiv, om te praten over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.