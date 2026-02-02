Noorse premier wil uitleg van Mette-Marit over Epstein

De Noorse kroonprinses Mette-Marit moet uitleg geven over haar contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, volgens premier Jonas Gahr Støre. Dat zei Støre maandag tegen het Noorse dagblad VG.

Ook de Noorse oud-premier Thorbjørn Jagland heeft contact gehad met Epstein, blijkt uit de documenten die vrijdag werden vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Støre vindt dat Mette-Marit en Jagland beiden uitleg moeten geven over de omvang van het contact.

Volgens VG wordt de kroonprinses duizenden keren genoemd in de documenten. Epstein en Mette-Marit wisselden persoonlijke berichten uit over onder meer een zoektocht van Epstein naar een Scandinavische echtgenote. Ook verbleef Mette-Marit in 2013 een aantal dagen in het huis van Epstein in Florida, toen hij zelf niet thuis was.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie publiceerde miljoenen pagina’s aan documenten over Epstein, die in 2019 werd opgepakt en in een politiecel overleed. Ook berichten met de Britse ex-prins Andrew kwamen naar boven. Mette-Marit verklaarde eerder spijt te hebben van haar contact met Epstein, die in 2008 voor het eerst werd veroordeeld.