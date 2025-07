Noorse prins Sverre Magnus begint eigen bedrijf

De Noorse prins Sverre Magnus is zijn eigen bedrijf begonnen. Het Noorse TV 2 schrijft dat de zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit de eenmanszaak Sverre Magnus Productions heeft opgericht. Het gaat om een film- en fotoproductiebedrijf.

Het hoofd communicatie van het Noorse hof bevestigde het nieuws. “Hij wil de ervaring die hij hiermee opdoet, gebruiken om zijn expertise op het gebied van film en fotografie verder te ontwikkelen en meer te leren over het runnen van een bedrijf”, zegt Guri Varpe tegen TV 2. De prins volgde op de bovenbouw van de middelbare school het programma Informatietechnologie en Mediaproductie, valt te lezen op de website van de Noorse koninklijke familie.

De 19-jarige Sverre Magnus is derde in lijn van troonopvolging, na zijn vader Haakon en oudere zus Ingrid Alexandra. Varpe zegt tegen TV 2 dat de prins zijn titel niet zal gebruiken in een commerciële context. De afgelopen jaren was er in Noorwegen ophef over de Noorse prinses Märtha Louise, omdat zij wel haar titel voor commerciële zaken gebruikte. In 2022 legde zij haar officiële functies voor het Noorse koningshuis neer, maar ze mocht haar titel behouden.