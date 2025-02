Noorse prins Sverre Magnus gaat halfjaar reizen

Prins Sverre Magnus van Noorwegen gebruikt het komende halfjaar om te reizen. Wat de verdere toekomstplannen van de 19-jarige zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn is nog niet bekend, heeft het paleis gemeld aan Noorse media.

Sverre Magnus rondde afgelopen zomer zijn middelbare school af. Daarna verliet hij het ouderlijk huis en ging hij met zijn vriendin in Trondheim wonen.

De prins is derde in lijn van troonopvolging, na zijn vader en zijn oudere zus Ingrid Alexandra. Kroonprins Haakon zei eerder dat het aan zijn zoon zelf is wat hij voor beroep kiest en dat hij zijn eigen weg moet vinden.