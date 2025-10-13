Noorse prins Sverre Magnus naar Italië

De Noorse prins Sverre Magnus heeft zich tijdelijk in Italië gevestigd. Het hof meldt aan Noorse media dat de zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit er “verschillende mogelijkheden op het gebied van film en fotografie verkent”.

Dat de 19-jarige Sverre Magnus deze richting op gaat, is geen verrassing. De prins is al langer bezig met film en fotografie. Afgelopen zomer werd bekend dat hij een eigen productiebedrijf heeft opgericht, genaamd Sverre Magnus Productions.

Het hof meldde bovendien dat de prins de wens had om dit jaar op reis te gaan. Het Noorse blad Se og Hør denkt dat hij voor Italië heeft gekozen omdat zijn vriendin Amalie in Milaan is begonnen met een studie.

Sverre Magnus verliet vorig jaar al het ouderlijk huis. De prins verhuisde toen naar Trondheim.