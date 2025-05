Noorse prins Sverre Magnus voor het eerst solo op pad

De Noorse prins Sverre Magnus heeft zijn eerste soloklus achter de rug. De 19-jarige zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit woonde een receptie bij voor de Noorse sporters die dit jaar meededen aan de Special Olympics World Games in Turijn. Dat is een internationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.

Namens Noorwegen deden 25 atleten mee. Op beelden is te zien dat Sverre Magnus ze allemaal een hand geeft. Ook snijdt hij een taart aan.

Sverre Magnus is derde in lijn van troonopvolging. Noorse media hopen dat hij misschien vaker in actie komt gezien het nieuws dat zijn oudere zus en toekomstig troonopvolger prinses Ingrid Alexandra de komende drie jaar in Australië gaat studeren en de hoge leeftijd van koning Harald (88) en koningin Sonja (87). Kroonprinses Mette-Marit moet daarnaast vaker rust nemen omdat ze longfibrose heeft. Afgelopen maart werd bekend dat haar toestand is verslechterd.

Kroonprins Haakon zei eerder dat het aan zijn zoon zelf is wat hij voor beroep kiest en dat hij zijn eigen weg moet vinden.