Noorse prinses Astrid viert 92e verjaardag

De Noorse prinses Astrid viert maandag haar 92e verjaardag. Het Noorse hof staat op social media uitgebreid stil bij de werkzaamheden die de oudere zus van koning Harald als actief lid van het koninklijk huis in het afgelopen jaar heeft verricht.

De prinses, die door haar huwelijk met de Noorse zeiler Johan Ferner ook wel als mevrouw Ferner wordt aangesproken, opende het afgelopen jaar onder meer een nieuw gezondheidscentrum voor vrouwen en woonde diverse bijeenkomsten bij van Dissimilis, een organisatie voor hulp aan gehandicapten in Noorwegen. Ook was ze een graag geziene gast in wintersportgebied Holmenkollen, waar ze Noorse atleten toejuichte tijdens onder meer skiwedstrijden.