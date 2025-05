Noorse prinses Ingrid Alexandra gaat studeren in Australië

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen vertrekt binnenkort naar Australië. De toekomstige troonopvolger gaat studeren in Sydney, heeft het Noorse hof maandag bekendgemaakt.

De 21-jarige Ingrid Alexandra, de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, begint in augustus aan een bachelor Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Sydney. De opleiding duurt drie jaar. Volgens het paleis heeft de prinses gekozen voor een specialisatie in internationale betrekkingen en politieke economie. Ze gaat op de universiteitscampus in een studentenhuis wonen.

Ingrid Alexandra deed de afgelopen anderhalf jaar een militaire opleiding. Ze werd onder meer getraind in de positie als schutter op een CV90-pantservoertuig.