Noorse royals aanwezig bij WK Nordic ski in Trondheim

Het Noorse koningspaar, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn gedurende het hele Nordic World Ski Championships 2025 in Trondheim aanwezig. Dat heeft het Noorse hof vrijdag aangekondigd. De familie woont diverse wedstrijden bij en ontmoet ook vrijwilligers en atleten.

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn op woensdagavond 26 februari bij de openingsceremonie op het marktplein Torvet in Trondheim. De volgende dag verschijnen ook koning Harald en koningin Sonja op het WK en wonen zij onder meer sprintfinales langlaufen in skicentrum Granåsen bij.

In de avond van de eerste echte sportdag van het WK is kroonprins Haakon bij de medailleceremonie op Torvet en zijn koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit bij het openingsconcert in de Nidaroskathedraal. In de dagen die volgen zijn de koning, koningin, kroonprins en kroonprinses opnieuw bij verschillende disciplines aanwezig.

Op 9 maart is het kroonprinselijk paar bij de slotceremonie in Granåsen.