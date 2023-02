Noorse royals bij herdenking oorlogsslachtoffers Oekraïne

Kroonprins Haakon van Noorwegen en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit hebben donderdagavond in Oslo een herdenking bijgewoond ter nagedachtenis van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zes grote hulporganisaties hadden de bijeenkomst georganiseerd bij het Nobel Peace Center in de Noorse hoofdstad.

‘Hoop in de duisternis van de oorlog’ was het motto van de bijeenkomst waarmee de organisaties de noodzaak van hulp en zorg aan de slachtoffers in Oekraïne onder de aandacht wilden brengen.

Bij het verlichte Nobel Peace Center werden foto’s getoond van mensen die door de oorlog zijn getroffen. Ook waren vluchtelingen aanwezig. De royals namen de tijd om met hen in gesprek te gaan. Er werd ook een minuut stilte gehouden waarbij de aanwezigen met hun mobiele telefoon voor licht zorgden.