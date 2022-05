Noorse royals vieren nationale feestdag als vanouds

De Noorse koninklijke familie viert de nationale feestdag op 17 mei weer als vanouds. Vanwege de coronacrisis werd de viering de afgelopen twee jaar sober gehouden. Op 17 mei staan de Noren traditiegetrouw stil bij de invoering van de grondwet in 1814.

De nationale feestdag in Noorwegen is vooral een grote dag voor kinderen. In het hele land worden kinderoptochten gehouden en op scholen worden spelletjes gespeeld. Kroonprins Haakon, zijn vrouw Mette-Marit en hun kinderen beginnen de dag in Skaugum, waar de familie woont. Daar wachten ze vanaf 08.15 uur de eerste groep met paraderende kinderen op.

Later op de dag voegt de familie zich bij koning Harald en koningin Sonja in Oslo. Ook daar komt een stoet kinderen voorbij, de grootste van de stad. De koninklijke familie groet ze vanaf het balkon van het koninklijk paleis. Na afloop is er nog een privélunch voor de familie in het paleis.

De Dag van de Grondwet wordt gezien als de grootste feestdag van Noorwegen. Voorafgaand aan de parades ontbijten veel Noren uitgebreid, vaak samen met buren en vrienden. Langs de routes wordt met Noorse vlaggetjes gezwaaid en gejoeld.