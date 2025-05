Noorse royals zien Bodø/Glimt verliezen in Europa League

De Noorse kroonprinses Mette-Marit en haar zoon prins Sverre Magnus waren donderdagavond in Bodø. Het koninklijke gezelschap was daar voor de voetbalwedstrijd van FK Bodø/Glimt in de halve finales van de Europa League. De Noorse ploeg nam het in de halve finales op tegen het Engelse Tottenham Hotspur.

Op foto’s is te zien hoe Mette-Marit en Sverre Magnus plaatsnemen op de tribune. Beiden hebben een sjaal om. De Noorse club moest in de tweede wedstrijd een grote achterstand goedmaken. De eerste wedstrijd in Londen werd met 3-1 verloren. Met de Noorse royals in het publiek werd ook de tweede wedstrijd verloren met 0-2. Daarmee plaatste Tottenham Hotspur zich voor de finale van de Europa League.

Bodø/Glimt gold als de verrassing van het seizoen in de Europa League en schakelde onder meer FC Twente en Lazio uit.