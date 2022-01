Haakon betuigt medeleven aan koning en inwoners Tonga

De Noorse kroonprins Haakon heeft een condoleancebericht gestuurd naar koning Tupou van Tonga naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting en de daaropvolgende tsunami die de eilandstaat hard heeft getroffen. Het bericht werd maandag op de website van het koninklijk huis gedeeld.

Haakon zegt verdrietig te zijn over de ravage en verwoesting die de vulkaanuitbarsting en de tsunami op Tonga hebben veroorzaakt. “Ik koester warme herinneringen aan mijn bezoek aan uw land in 2019: de warmte van uw volk en de schoonheid van uw land. Maar ik herinner me ook de kwetsbaarheid van de kustlijn van Tonga en de uitdagingen die gelinkt zijn aan dit soort extreme gebeurtenissen”, aldus de kroonprins.

Namens de Noorse koninklijke familie betuigt Haakon zijn medeleven aan de koning, zijn familie en alle inwoners van Tonga die het nu zo moeilijk hebben.