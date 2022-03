Haakon eert vrijwilligers van Noors skifestival

Kroonprins Haakon van Noorwegen ontmoette dit weekend de vrijwilligers van Holmenkollen Ski Festival, een jaarlijks langlaufevenement bij de hoofdstad Oslo. Haakon sprak met de vrijwilligers in het kader van het jaar van het vrijwilligerswerk.

“Dit jaar is jullie jaar. Jullie zijn een belangrijk onderdeel van de Noorse sport”, zei Haakon tegen de vrijwilligers van wie sommigen al de hele week actief waren op het skifestival. De vrijwilligers vertelden de prins over hun taken zoals het regelen van het verkeer, strooien en het controleren of de spelregels wel worden nageleefd tijdens de wedstrijden. Ieder jaar worden er in Noorwegen alleen al in skiën vijf miljoen manuren geïnvesteerd, laat het Noorse koningshuis zondag weten op Instagram.

Eerder dit weekend ontmoette Haakon tijdens het evenement ook de bekende Noorse langlaufster Therese Johaug. Zij won daar de dertig kilometer massastart voor vrouwen, de op een na laatste race uit de imposante carrière van de Olympisch kampioene.