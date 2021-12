Haakon eindigt Amerikaanse reis met kranslegging

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft op de laatste dag van zijn bezoek aan de Verenigde Staten een bezoek gebracht aan de nationale begraafplaats Arlington bij Washington. Hij legde daar een krans bij het graf van de onbekende soldaat.

Tijdens de ceremonie werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers die niet geïdentificeerd konden worden. Het monument werd neergezet niet lang na het einde van de Eerste Wereldoorlog en staat er dit jaar precies 100 jaar.

Haakon was de afgelopen dagen onder meer in New York en Washington. Hij bezocht onder meer het hoofdkwartier van de Verenigde Naties en had verschillende ontmoetingen op het gebied van duurzame energie en de bilaterale verhoudingen tussen de VS en Noorwegen.