Haakon en Mette-Marit bij herdenking voor slachtoffers Oekraïne

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit zijn donderdagavond bij een herdenking ter nagedachtenis van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De bijeenkomst, georganiseerd door zes grote hulporganisaties, wordt gehouden bij het Nobel Peace Center in Oslo.

Onder het motto ‘Hoop in de duisternis van de oorlog’ willen de organisaties de noodzaak van hulp en zorg aan de slachtoffers in Oekraïne onderstrepen, bijna een jaar nadat Rusland delen van het land is binnengevallen. Op de buitenmuur van het Nobel Peace Center zullen foto’s worden getoond van mensen die door de oorlog zijn getroffen.

“We willen samen benadrukken dat dit de grootste humanitaire crisis is die we in Europa in de naoorlogse periode hebben gezien. We mogen het menselijk leed niet vergeten”, zegt Anne Bergh, secretaris-generaal van het Rode Kruis namens de zes organisaties. Naast het Rode Kruis werken ook Caritas, NRC, Church Aid, Norwegian People’s Aid en Save the Children mee aan de herdenking.