Haakon en Mette-Marit in maart op bezoek in Londen

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen brengen begin maart een officieel bezoek aan Londen, maakte het Noorse hof maandag bekend.

Het bezoek van het kroonprinselijk paar is “een viering van de lange geschiedenis van sterke onderlinge banden en de uitstekende relatie tussen Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk”. Volgens het paleis is het Verenigd Koninkrijk een van de meest belangrijke partners en de grootste exportmarkt van Noorwegen. Het doel van het bezoek is het bevorderen van een samenwerking met de nadruk op groene industriële transitie en innovatie, net als de samenwerking op het gebied van energie uitbreiden. Ook de Noorse literatuur en muziek zal tijdens het programma gepromoot worden.

Haakon en Mette-Marit worden tijdens hun bezoek op 1 en 2 maart vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Petroleum en Energie en de minister van Handel en Industrie. Het exacte programma wordt later onthuld. Het is dan ook nog niet bekend of ze ook een bezoek brengen aan de Britse koninklijke familie.