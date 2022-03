Haakon en Mette-Marit naar Noorse stad bij grens met Rusland

Het Noorse kroonprinselijk paar gaat vrijdag op bezoek in Kirkenes in de gemeente Sør-Varanger. Deze stad ligt in het noordoosten van Noorwegen tegen de grens met Rusland aan, momenteel een gevoelig punt vanwege de oorlog met Oekraïne.

Haakon en zijn vrouw Mette-Marit willen tijdens hun bezoek meer te weten komen over de invloed van de huidige gespannen situatie in Europa op de inwoners van de gemeente Sør-Varanger. Ze krijgen daarvoor een briefing van onder meer het gemeentebestuur.

Aansluitend schuiven de kroonprins en -prinses aan voor een lunch bij patisserie Go’Biten. Hiervoor zijn ook vertegenwoordigers van de inwoners van Sør-Varanger uitgenodigd. Daarna volgt een bezoek aan een jeugdvereniging en de Kirkenes Puckers, een ijshockeyteam.