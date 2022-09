Haakon en Mette-Marit niet naar VK na dood Elizabeth

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben hun aankomende reis naar het Verenigd Koninkrijk afgeblazen. Het paar zou eigenlijk van 14 tot en met 16 september het land bezoeken, maar dat gaat vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth niet door, maakte het Noorse koningshuis vrijdag bekend.

Over het bezoek van Haakon en Mette-Marit was nog weinig bekend, behalve dat de twee onder meer langs Aberdeen en Londen zouden gaan. Ook was nog niet bekend of zij een ontmoeting zouden hebben met leden van de Britse koninklijke familie.

Het Noorse hof reageerde donderdag al op de dood van de Britse koningin. “Onze gedachten gaan uit naar Zijne Majesteit de Koning en de naaste familie bij het overlijden van koningin Elizabeth”, liet het hof namens de Noorse koninklijke familie weten.