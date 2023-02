Haakon en Mette-Marit reizen door Noorwegen voor 50e verjaardag

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit worden dit jaar allebei 50 jaar en willen dat komend voorjaar graag vieren door vijf reizen door het land te maken om verschillende plaatsen, mensen en streken te bezoeken en activiteiten te ondernemen. Het Noorse hof maakte donderdag bekend welke thema’s tijdens de reizen van het kroonprinselijk paar centraal zullen staan. Daarnaast worden inwoners van harte uitgenodigd om hun verjaardag in augustus te komen vieren in de tuin van het paleis.

De eerste reis staat deze maand al gepland en staat in het teken van de industriële gemeenschap. Hiervoor reist Haakon af naar Stord om daar een van de grootste en oudste scheepswerven van Noorwegen te bezoeken. Ook ontmoet de kroonprins werknemers van de scheepswerf en praat hij met hen over hoe het is om te leven in een kleine stad waar zo’n belangrijk bedrijf gevestigd is.

Vervolgens gaan Haakon en Mette-Marit in maart naar Setesdal en Telemark waar hun bezoek in het teken staat van ambachten en traditie. Ze wonen dan onder meer een muziekprogramma bij en gaan langs bij een van de centrale instellingen van het land voor Noors vakmanschap en traditionele kennis. In april reist het kroonprinselijk paar naar Finnmark om meer te weten te komen over de Sami-cultuur van Noorwegen.

Feest

Tijdens het bezoek aan Træna in mei staat de Noorse zee- en kunstcultuur centraal. Haakon en Mette-Marit brengen dan een bezoek aan een van de oudste vissersdorpen van het land. De laatste reis van het kroonprinselijk paar staat gepland in juni, dan gaan Haakon en Mette-Marit het stadsleven in de hoofdstad Oslo ontdekken. Ze ontmoeten dan lokale schrijvers en maken ook kennis met het muzikale leven van de stad.

De festiviteiten rondom de vijftigste verjaardag van de kroonprins en -prinses worden in de zomer afgesloten met een feest in de tuin van het paleis. Gasten uit het hele land worden hier volgens het paleis voor uitgenodigd. Het feest vindt plaats op de trouwdag van Haakon en Mette-Marit, 25 augustus. Het stel is dan 22 jaar getrouwd.