Haakon luistert naar verhalen van Noorse oorlogsgetuigen

Kroonprins Haakon is in gesprek gegaan met Noren die de slag om Narvik uit 1940 hebben meegemaakt. Dat deed de royal in Narvik zelf waar een preview van de film over de slag uit de Tweede Wereldoorlog werd vertoond.

De slag om Narvik vond plaats in de nacht naar 9 april 1940. Het Noorse plaatsje werd toen ingenomen door Duitse troepen. Het doel was de controle over de haven waar ijzererts – een belangrijke grondstof voor de Duitse wapenindustrie – uit de mijnen in het Zweedse Kiruna werd verscheept.

De Noorse zesde divisie ging de strijd aan onder leiding van generaal Carl Gustav Fleischer en kreeg uiteindelijk steun van de Britse marine en troepen uit Frankrijk en Polen. Op 28 mei wisten ze Narvik te heroveren. Tijdens de slag om Narvik vochten Britse, Franse, Poolse en Noorse troepen voor het eerst samen tegen de Duitsers. De herovering van de stad was bovendien de eerste grote nederlaag van nazi-Duitsland.

Gesprekken

Na de vertoning van de film – die vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig niet in de Noorse bioscopen te zien is – ging Haakon in gesprek met zestien Noren die de slag hadden meegemaakt. De kroonprins luisterde naar de verhalen die zij te vertellen hadden, over onder meer hun eigen ervaringen van de slag. Ook de burgemeester van Narvik en de producent van de film luisterden aandachtig mee naar de getuigen.

Haakon is deze week twee dagen in Narvik. Hij was maandag verder ook aanwezig bij de Noorse kampioenschappen alpineskiën. Hier reikte hij medailles uit aan de winnaars in de verschillende klassen reuzenslalom. Dinsdag is de kroonprins aanwezig tijdens de slalom voor dames en heren.