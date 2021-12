Haakon ontsteekt lichtjes Noorse kerstboom in Washington

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten de lichtjes van een kerstboom uit zijn thuisland aangezet. Jaarlijks wordt die grote boom opgetuigd bij het Union Station in Washington D.C. als symbool van de band tussen de twee landen. Een traditie die “veel betekent” voor Haakon, zo zei hij woensdagavond na dat moment.

De kroonprins, die donderdag weer vertrekt, weet nog goed dat hij in 1998 ook al de lampjes mocht aandoen. “En dit jaar is het de 25e keer dat Noorwegen een kerstboom aanbiedt aan de mensen van Washington. Met deze boom laten we de band tussen de Verenigde Staten en Noorwegen zien. De boom staat symbool voor onze dankbaarheid voor de hulp van de VS tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de vriendschap die er tussen onze twee landen is gebleven.”

De band tussen de landen en de boom die daarvoor symbool staat, betekenen veel voor Haakon. Zijn vader koning Harald verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigd Staten en kan zich volgens de kroonprins nog goed herinneren hoe hij speelde onder het bureau in de Oval Office in het Witte Huis. “Mijn familie vond hier een veilig toevluchtsoord en daarvoor blijf ik eeuwig dankbaar.”