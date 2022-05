Haakon op expeditie naar Groenlandse ijskap

Kroonprins Haakon van Noorwegen is begonnen aan een expeditie naar de Groenlandse ijskap. Het doel hiervan is om kennis te delen over de geschiedenis van de pool, de arctische natuur en het wetenschappelijk onderzoek dat er plaatsvindt, aldus het Noorse hof.

Haakon is op uitnodiging van de Noorse Arctische universiteit UiT afgereisd naar Groenland. De kroonprins vindt het leuk dat hij door de opleiding is uitgenodigd. “Het is een fantastische manier om te vieren dat het vijftig jaar geleden is dat mijn opa de universiteit opende”, zei hij. “Dit is een kennisverspreidingsexpeditie, waar we zullen praten over poolgeschiedenis, het Arctisch buitenleven en klimaatonderzoek, onderwerpen die ik interessant en belangrijk vind.”

Met kites en ski’s wordt het binnenland van Groenland van west naar oost overgestoken. Tussendoor vindt er een bezoek plaats aan het onderzoeksstation EastGRIP, dat onder meer onderzoek doet naar het smelten van ijs. Wetenschappers boren daar door het ijs van twee tot drie kilometer dik. De kennis die ze opdoen is belangrijk om te begrijpen hoeveel ijs er in een warmer klimaat uit Groenland zou verdwijnen. Onderweg worden er sneeuwmonsters genomen die aan het onderzoeksstation geleverd worden.

“Ik kijk ernaar uit om de onderzoekers te ontmoeten en meer te weten te komen over het onderzoek dat ze doen naar het klimaat en het smelten van het ijs in Groenland”, aldus Haakon. De reis gaat daarna verder naar de oostkust.