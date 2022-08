Haakon opent jubileumeditie Noors filmfestival met videoboodschap

Met een videoboodschap heeft kroonprins Haakon van Noorwegen de vijftigste editie van het Norwegian Film Festival geopend. Het festival wordt dit jaar gehouden in Haugesund.

Volgens Haakon zijn films erg belangrijk voor mens en maatschappij. “Films zijn kampvuren waar we ons omheen verzamelen. Ze zijn de bouwstenen van een gemeenschap en vormen onze identiteit”, zei de royal. “De verhalen die ze vertellen zeggen iets over ons allemaal. Niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van een samenleving. In het beste geval maken ze de wereld voor ons een beetje groter.”

De kroonprins ging in zijn praatje ook in op het belang van het Norwegian Film Festival. De Noren zijn niet alleen trots op het festival; het geeft ze ook een identiteit.

Krigsseileren

Na de openingsspeech van Haakon konden de filmliefhebbers de Noorse film Krigsseileren zien. De film is geregisseerd door Gunnar Vikene. Hij tekende ook voor het scenario. Krigsseileren gaat over zeeman Alfred. Hij vaart op de Atlantische Oceaan als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Van de een op de andere dag worden hij en de andere zeelieden de oorlog ingetrokken.

Hoewel de coronamaatregelen ook in Noorwegen zijn opgeheven, was Haakon niet lijfelijk aanwezig bij de opening van het festival. Waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn zieke vrouw Mette-Marit. Enkele dagen geleden werd bekend dat ze corona heeft. De kroonprinses heeft longfibrose en behoort tot de risicogroep als het om het coronavirus gaat.

Haakon is beschermheer van het Norwegian Film Festival. De Noorse actrice Liv Ullmann is erevoorzitter.