Koning Harald van Noorwegen is zondag samen met zijn schoondochter kroonprinses Mette-Marit naar de finale van de Noorse voetbalbeker gegaan. In het Ullevaal Stadion in Oslo zagen ze hoe Viking de cup na achttien jaar weer wist te winnen.

Na afloop van de wedstrijd mocht Harald de trofee uitreiken aan de voetballers van Viking. Kroonprinses Mette-Marit deelde de zilveren medailles uit.

Viking won de eindstrijd met 1-0 van FK Haugesund, de club waarmee PSV eerder dit seizoen afrekende in de voorronde van de Europa League. Aanvoerder Zlatko Tripic maakte het enige doelpunt vanuit een strafschop. Hij bezorgde Viking zodoende zijn eerste cupwinst sinds 2001. De club uit Stavanger werd vijfde in de reguliere competitie. Haugesund eindigde op de zevende plaats.