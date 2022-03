Harald ontvangt Abdullah bij aanvang tweedaags bezoek Noorwegen

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn collega Abdullah van Jordanië op bezoek gekregen. Maandag deed het Noorse hof verslag van de ontmoeting tussen de twee vorsten op de eerste dag van Abdullah’s bezoek aan het Scandinavische land.

Naast Harald waren ook koningin Sonja en kroonprins Haakon aanwezig bij de ontmoeting op het paleis. De royals gingen met elkaar op de foto en namen gezamenlijk deel aan een lunch die voor hun Jordaanse gast was klaargemaakt.

Noorwegen en Jordanië werken op veel gebieden nauw samen. Tijdens de ontmoeting tussen Abdullah en Harald werd er vooral gesproken over de Russische invasie en oorlog in Oekraïne.

Harald en Sonja waren twee jaar geleden nog op staatsbezoek in Jordanië. Dat was het eerste Noorse bezoek aan het Midden-Oosten en markeerde bovendien vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. In 2000 kwamen Abdullah en zijn vrouw koningin Rania al eens naar Oslo voor een staatsbezoek.