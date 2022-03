Harald voor het eerst in maanden weer in het openbaar

Koning Harald van Noorwegen is afgelopen weekeinde voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar getreden. Hij woonde samen met een groot deel van de rest van de koninklijke familie het Holemkollen Ski Festival bij, een jaarlijks langlaufevenement in de buurt van Oslo.

Het hof deelt op Instagram enkele foto’s van het samenzijn van de familie. De koning praat onder meer geamuseerd met zijn kleindochter prinses Ingrid-Alexandra.

De laatste keer dat Harald een publiek evenement buiten het paleis bijwoonde was eind december. De koning sukkelde de afgelopen maanden onder meer met zijn gezondheid. Zo lag hij begin februari anderhalve week in de lappenmand vanwege een griepje.

De vrees bestond dat Harald was besmet met corona, maar dat bleek na verscheidene testen niet zo te zijn. In zijn afwezigheid verving zoon Haakon hem bij enkele koninklijke taken.