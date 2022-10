Ingrid Alexandra maakt ritje in gepantserde auto bij legerbezoek

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Noorse strijdkrachten. In de plaats Setermoen kreeg de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit een briefing over het pantserbataljon en het artilleriebataljon.

De prinses mocht dinsdag een proefrit maken in een gepantserde auto. Ook nam zij deel aan een oefening waarbij een soldaat gewond was geraakt bij een explosie. Ze werd geïnstrueerd over evacuatievoertuigen. Na afloop lunchte de royal met de dienstplichtige soldaten.

Het bezoek vond plaats in het kader van de 18e verjaardag van de prinses, in januari van dit jaar. Een week eerder bracht zij om diezelfde reden ook al een bezoekje aan de Noorse marine.