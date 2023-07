Jarige Haakon droomde van surfcarrière

Kroonprins Haakon had graag professioneel surfer willen worden als hij niet was geboren als enige zoon van de Noorse koning Harald.

“Er wordt mij vaak gevraagd wat ik zou hebben gedaan als ik niet de kroonprins was”, zegt Haakon in een uitgebreid interview met de Noorse publieke omroep NRK, naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. “Dan was ik een pro-surfer geweest op de World Tour. Misschien een ex-prof trouwens, want nu ben ik 50”, geeft hij lachend toe.

Dat zijn grootste taak nog voor hem ligt, vindt Haakon alleen maar positief. “Het is wat het is”, zegt hij daarover. De kroonprins voelt zich dan ook uitstekend. “Het leven is goed. Ik heb alles”, stelt Haakon. Van een crisis als vijftiger is geen sprake. Haakon maakt er gewoon het beste van door bijvoorbeeld dingen te doen waar hij energie van krijgt.

“Of ik wijzer word met de jaren? Ik hoop het. Als je het aan m’n vrouw vraagt, weet ik niet zeker of ze dat ook zou zeggen. Maar ik hoop het”, lacht hij.