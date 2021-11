Koning Harald bekijkt tentoonstelling over zichzelf

Koning Harald van Noorwegen heeft maandag een kijkje genomen bij een expositie over zichzelf. Samen met zoon kroonprins Haakon bezocht hij een tentoonstelling die in het defensiemuseum bij vesting Akershus in Oslo was opgebouwd vanwege het dertigjarig regeringsjubileum van Harald.

De expositie is opgedeeld in verschillende thema’s. Zo zagen de koning en kroonprins in het eerste deel het historisch erfgoed van Harald en zijn band met andere Europese koningshuizen. In het laatste deel wordt stilgestaan bij de afgelopen dertig jaar waarin Harald staatshoofd en “koning van het volk” is.

De koning en zijn zoon werden rondgeleid door onder anderen de directeur van het museum. Een docent van de universiteit gaf Harald en Haakon een toelichting bij wat er te zien is.

Harald kwam op 17 januari 1991 op de troon door het overlijden van zijn vader koning Olav.