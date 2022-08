Koning Harald in ziekenhuis voor infectie behandeld

Koning Harald van Noorwegen wordt in het Rikshospitalet is Oslo behandeld voor een infectie. Dat maakte het Noorse hof donderdag bekend, nadat de koning woensdag met koorts in het ziekenhuis was opgenomen.

Volgens een verklaring van het paleis is er bij Harald een niet nader genoemde infectie vastgesteld. Die moet worden behandeld met antibiotica. De koning krijgt het middel via een infuus binnen, aldus het hof. Harald moet daarom nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Het hof laat weten dat zijn toestand nog steeds stabiel is.

Donderdag werd bekend dat de 85-jarige koning met koorts was opgenomen in het ziekenhuis. Wat hij verder mankeerde, werd niet bekendgemaakt. Eerder dit jaar kampte Harald met corona. Toen moest hij het een tijdje rustig aan doen om te herstellen.