Koning Harald langer met ziekteverlof

Koning Harald doet het voorlopig nog rustig aan. De Noorse vorst is nog niet hersteld van zijn coronabesmetting en heeft zijn ziekteverlof verlengd, bevestigt een woordvoerder van het hof aan Noorse media.

Harald zou eigenlijk donderdag weer aan het werk gaan. Zo zou hij volgens de paleisagenda de Noorse minister van Buitenlandse Zaken ontvangen.

Vorige week dinsdag werd bekend dat de 85-jarige koning positief op corona had getest. Het is de eerste keer dat hij met het virus besmet is geraakt. Eerder dit jaar bestond al wel de vrees dat de koning het zou hebben, maar toen bleek het slechts om een griepje te gaan.

Harald sukkelt al langer met zijn gezondheid. Zo werd hij in de afgelopen jaren onder meer geopereerd aan zijn hart en aan zijn knie.

Vanwege zijn huidige ziekte kon Harald dinsdag niet bij de herdenking van de Britse prins Philip zijn. Ook zijn vrouw koningin Sonja reisde niet naar Londen af.