Koning Harald na anderhalve week weer aan het werk

Koning Harald gaat vanaf donderdag weer werken. De Noorse vorst is na ruim 1,5 week hersteld van zijn verkoudheid, bevestigt het hof aan het Noorse persbureau NTB.

De 84-jarige Harald krijgt donderdag bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt. De politica was ook de laatste die de koning eind januari op audiëntie kreeg voordat hij ziek werd. Huitfeldt bleek destijds corona te hebben maar Harald is niet besmet geraakt, zo stelde het paleis.

De koning had verkoudheidsverschijnselen en is verschillende keren getest op corona. Vorige week leek hij aan de betere hand te zijn, maar zijn ziekteverlof werd toch verlengd. In de afgelopen tijd werd hij vervangen door zijn zoon kroonprins Haakon.