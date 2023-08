Koning Harald van Noorwegen reist dinsdag niet af naar het plaatsje Skaun. De vorst is ziek en moet het de komende dagen rustig aan doen. Volgens het hof gaat het om een verkoudheid.

Voor de inwoners van Skaun, niet ver van de stad Trondheim, is de afzegging een teleurstelling. De 86-jarige vorst is er in zijn ruim dertigjarige koningschap nog nooit geweest. Skaun is daarmee een van de weinige gemeenten in de provincie Trøndelag.

Een eerder bezoek in april dit jaar werd ook al afgezegd.