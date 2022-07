Koning Harald stuurt condoleances naar Denemarken

Koning Harald heeft namens de Noorse koninklijke familie zijn condoleances overgebracht aan koningin Margrethe van Denemarken in het kader van de schietpartij in Kopenhagen zondag. In een winkelcentrum vielen drie doden en raakten meerdere mensen gewond. De schutter is een 22-jarige man die volgens de Deense politie “een lange geschiedenis van psychische problemen” heeft.

“Mijn familie en ik zijn geschokt door de schietpartij in Kopenhagen op zondagavond, waarbij verschillende mensen zijn omgekomen en gewond raakten”, schrijft Harald in een verklaring. “We leven mee met de nabestaanden en alle getroffenen. We sturen ook warme gedachten naar de koninklijke familie en het hele Deense volk.”

“Denen moeten zich – net als Noren – veilig kunnen voelen in hun dagelijks leven”, vervolgt de 85-jarige vorst. “We zullen altijd samenwerken voor deze vrijheid.”