Koning Harald van Noorwegen test positief op corona

Koning Harald van Noorwegen heeft corona. Het Noorse koningshuis laat dinsdag weten dat het 85-jarige staatshoofd milde symptomen heeft en de komende dagen met ziekteverlof zal zijn.

Het is de eerste keer dat Harald besmet is met het coronavirus. Omdat hij begin februari al anderhalve week met griepverschijnselen in de lappenmand zat, bestond de vrees dat hij het virus had maar verschillende tests wezen toen uit dat dat niet het geval was.

Het Noorse hof laat verder weten dat zijn zoon kroonprins Harald de grondwettelijke taken van zijn vader de komende tijd overneemt.