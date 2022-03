Koningin Sonja bezoekt Biënnale in Venetië

Koningin Sonja van Noorwegen brengt op 21 april een bezoek aan de Biënnale in Venetië, een van de meest prestigieuze evenementen over hedendaagse kunst wereldwijd. De koningin opent de tentoonstelling The Sámi Pavilion en krijgt een rondleiding, kondigde het Noorse hof maandag aan. Ook ontmoet ze een aantal Noorse kunstenaars die betrokken zijn bij de hoofdtentoonstelling van dit jaar: The Milk of Dreams.

The Sámi Pavilion belicht de bijdrage van inheemse volkeren aan de hedendaagse kunst. Er is werk te zien van drie Sami-kunstenaars: Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara en Anders Sunna, uit Finland, Noorwegen en Zweden. Zij stellen thema’s aan de kaak die veel Sámi en andere inheemse volkeren hebben, zoals zelfbeschikking, identiteit, klimaatverandering, het recht op land en water en ontbossing.

De koningin wordt tijdens haar bezoek aan de Biënnale vergezeld door de staatssecretaris van het ministerie van Cultuur en Gendergelijkheid, Odin Adelsten Aunan Bohmann. Het evenement duurt tot eind november.