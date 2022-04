Koningin Sonja: huidige tijd laat belang kunst en cultuur zien

De Noorse koningin Sonja heeft de opening van de tentoonstelling The Sámi Pavilion op de Biënnale van Venetië, een van de meest prestigieuze evenementen over hedendaagse kunst wereldwijd, aangegrepen om te benadrukken hoe belangrijk kunst en cultuur zijn. In haar speech legde ze een link met de huidige situatie in Oekraïne.

“Dit jaar worden we herinnerd aan het blijvende belang van kunst en cultuur, nu vrijheid en democratie in Europa onder druk staan op een manier die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Ik wil mijn solidariteit betuigen met het volk van Oekraïne in hun inspanningen om de Russische invasie te weerstaan”, zei de vrouw van koning Harald voordat ze de tentoonstelling officieel opende.

The Sámi Pavilion belicht de bijdrage van inheemse volkeren aan de hedendaagse kunst. Er is werk te zien van drie Sami-kunstenaars: Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara en Anders Sunna, uit Finland, Noorwegen en Zweden. Zij brengen onderwerpen onder de aandacht waarmee veel Sámi en andere inheemse volkeren worden geconfronteerd, zoals zelfbeschikking, identiteit, klimaatverandering, ontbossing en het recht op land en water. “Zo tillen de kunstenaars de Sámi-ervaring naar een mondiaal niveau. Tegelijkertijd zijn dit fundamentele kwesties die zeer relevant zijn voor ons allemaal als mens”, aldus Sonja.

De koningin kreeg na haar praatje ook een rondleiding en ze ontmoette onder anderen een aantal Noorse kunstenaars die betrokken zijn bij de hoofdtentoonstelling van dit jaar: The Milk of Dreams.