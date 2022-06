Koningin Sonja opent Noors nationaal museum in Oslo

De Noorse koningin Sonja heeft zaterdag in Oslo het nieuwe Rijksmuseum van Noorwegen geopend. Dat deed ze onder het toeziend oog van haar man koning Harald, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit door een lint door te knippen.

Sonja gaf voor de aanwezigen ook een toespraak. De vorstin gaf aan direct gegrepen te zijn door het gebouw toen ze er voor eerst kennis mee maakte. “Ik was meteen onder de indruk van de verlichting, intimiteit, luchtigheid en het gevoel van ruimte dat architect Klaus Schuwerk en zijn bureau hadden gecreëerd”, vertelde de koningin. “Dat gevoel van ‘wauw’ is alleen maar gegroeid en is er vandaag de dag nog steeds.”

Zes jaar geleden legde Sonja ook de eerste steen van het museum, dat in Noorwegen het Nasjonalmuseet wordt genoemd. Dat deed ze toen samen met schoondochter Mette-Marit.

De koninklijke familie was zaterdag de eerste officiële gast. Ook de Noorse premier Jonas Gahr Støre was bij de festiviteiten aanwezig.