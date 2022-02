Kroonprins Haakon gaat van brug af in de zee springen

Kroonprins-regent Haakon van Noorwegen laat zich volgende week woensdag tijdens een werkbezoek van zijn dappere kant zien. De kroonprins zal samen met een groep jongeren van een negen meter hoge brug af de zee in springen.

De sprong is een vast onderdeel van het Dale Oen Centre in Øygarden. In dit centrum worden jongeren in de natuur mentaal en fysiek uitgedaagd. Ze geven er geen cijfers, maar “bouwen karakter”, aldus oprichter Robin Dale Oen. Na de sprong zal de kroonprins samen met de jongeren praten over deze ervaring.

Haakon reist vervolgens door naar een activiteitencentrum voor jongeren in Bergen. Daar vindt een bijeenkomst plaats over stressmanagement.