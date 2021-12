Kroonprins Haakon van Noorwegen zit in quarantaine omdat hij in contact is geweest met iemand die besmet was met het coronavirus. Het Noorse hof laat woensdag niet expliciet weten of de 48-jarige kroonprins al is getest, maar zegt wel dat hij “geen symptomen” heeft.

Haakon blijft de “komende dagen” in zelfisolatie. De kroonprins mist daardoor geen officiële afspraken.

Zijn echtgenote Mette-Marit zal zoals al gepland donderdag alleen een werkbezoek aan een vaccinatiecentrum brengen.