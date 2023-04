Kroonprins Haakon leert bij over Samische cultuur

De Noorse kroonprins Haakon heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de plaats Kautokeino. In de stad wonen veel Sami, een van oorsprong nomadisch volk dat in Lapland woont, verspreid over delen van Scandinavië. De kroonprins ging langs om meer te weten te komen over de Samische cultuur, taal en geschiedenis.

Haakon opende in Kautokeino een nieuwe lagere en middelbare school. Hij sprak er met leerlingen over onder meer wat het betekent om een jonge Sami in Noorwegen te zijn. Ook kreeg de kroonprins een rondleiding en meerdere lezingen.

Het bezoek was ter ere van de komende vijftigste verjaardag die Haakon en zijn vrouw Mette-Marit deze zomer beiden vieren. Daarvoor willen ze verschillende bezoeken afleggen die ze belangrijk vinden. De kroonprinses was dinsdag echter niet mee omdat ze ziek is.