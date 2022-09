Kroonprins Haakon viert 50-jarig jubileum universiteit van Tromsø

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft deelgenomen aan de viering van het vijftigjarig jubileum van de universiteit van Tromsø, ook wel The Arctic University of Norway genoemd. Haakon bezocht de campus van de universiteit onder leiding van rector Dag Rune Olsen. Ook kreeg de Noorse kroonprins de kans om meer te weten te komen over de studies die gegeven worden aan de universiteit.

Haakon lunchte eveneens met enkele studenten die studeren aan de universiteit van Tromsø. In een toespraak zei Haakon dat “de wereld is veranderd”. “En wij zijn veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. Onderzoek, wetenschap en kennis vormen de basis waarop we onze samenleving bouwen.”

De Deense koning Olav V, de grootvader van prins Haakon, opende de universiteit vijftig jaar geleden.