Kroonprins Haakon: we moeten de oceanen weer in balans krijgen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft dinsdag in een toespraak het belang benadrukt dat er beter moet worden gezorgd voor de oceanen. De kroonprins zei tijdens een seminar op de Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm dat de oceanen weer “in balans” moeten komen.

“We weten allemaal dat onze oceanen niet in een gezonde staat verkeren”, zei Haakon. “De oceanen worden warmer, raken meer vervuild en zijn steeds minder bestand tegen de negatieve gevolgen van menselijk gedrag. Om de natuurlijke balans te herstellen zijn gerichte maatregelen nodig.”

Als de oceanen weer in balans zijn, zorgt dat ervoor dat de wereld weer in balans komt, aldus de kroonprins. “We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zeeën te beschermen. Laten we ons verenigen en zorgen voor de oceanen en daarmee dus ook voor onszelf.”

Haakon en zijn vrouw Mette-Marit kwamen maandagochtend aan in de Zweedse hoofdstad voor een driedaags bezoek. Ook dinsdag is het kroonprinselijk paar nog de hele dag in Stockholm. Woensdag brengt het koppel in Göteborg door.