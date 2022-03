Mette-Marit bezoekt bibliotheekbijeenkomst in Oslo

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft deelgenomen aan de bibliotheekbijeenkomst in Oslo. Op deze conferentie, die wordt georganiseerd door de Noorse Bibliotheek Vereniging, voeren bibliothecarissen en -managers uit Noorwegen gesprekken over lezen, kennis en literatuur.

De bibliotheekbijeenkomst is de grootste bibliotheekconferentie van Noorwegen en wordt om de twee jaar georganiseerd. Volgens het Noorse hof waren er dit jaar meer dan vijfhonderd deelnemers. Zij gingen onder meer naar lezingen, debatten en seminars over de rol van de bibliotheek in de samenleving, diversiteit, duurzaamheid, digitalisering en kennisverspreiding.

Mette-Marit, beschermvrouwe van de Noorse Bibliotheek Vereniging, was aanwezig tijdens de paneldiscussie Read for life. Daar werd besproken waarom Noren minder lezen en hoe vooral kinderen en jongeren gestimuleerd en gemotiveerd kunnen worden om meer te lezen.

De Noorse Bibliotheek Vereniging is een non-profitorganisatie die al sinds 1908 bibliotheekbijeenkomsten organiseert. Mette-Marit ontmoette eerder deze week digitaal bestuursvoorzitter Vidar Lund en algemeen secretaris Ann Berit Hulthin. Zij gaven de kroonprinses een briefing over het werk van de vereniging.