Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn maandagochtend op de speciale Literatuurtrein gestapt. Het Noorse kroonprinselijk paar reist via Berlijn en Keulen naar eindbestemming Frankfurt. Hier vindt de grootste boekenbeurs van de wereld plaats waar Noorwegen dit jaar eregast is.

Aan boord van de trein treffen Haakon en Mette-Marit zo’n honderd Noorse schrijvers en studenten. De kroonprinses, die een belangrijke ambassadeur van Noorse literatuur in het buitenland is, benadrukte voordat ze de trein instapte wederom het belang van boeken. “Velen van ons hebben ervaren dat literatuur helpt om antwoorden te vinden op de grote vragen van het leven”, zei ze volgens Duitse media. “Wanneer je leest, leer je veel over de maatschappij, over anderen en over jezelf.”

Het koppel stopt maandag eerst in Keulen. Hier staan een bezoek aan een boekhandel en een receptie gepland. De reis naar de Frankfurter Buchmesse wordt dinsdag opgepakt. In de avond komt het stel aan op de boekenbeurs, waar Haakon en Mette-Marit worden verwelkomd door directeur Jürgen Boos. De beurs vindt plaats van woensdag tot en met zondag.

Het koppel trapte hun literaire reis vrijdag al af. Toen opende Mette-Marit een grote kunstexpositie over de Noorse schilder Edvard Munch in Düsseldorf. Zaterdag bezocht de kroonprinses een Noorse boekwinkel in Berlijn en een dag later was ze te gast bij het radioprogramma Die Literaturagenten.